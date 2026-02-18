Svendita dello Stato svendita della coscienza | così è iniziata la catastrofe etica e politica

Il 2 giugno 1992, Mario Draghi, allora direttore del Tesoro, ha presentato a Civitavecchia un piano che avrebbe venduto le aziende pubbliche italiane. La riunione si è svolta sul panfilo Britannia, davanti a rappresentanti di grandi banche internazionali come Goldman Sachs e Merrill Lynch. Draghi ha annunciato che lo Stato avrebbe svenduto pezzi importanti del patrimonio nazionale, aprendo la strada a una privatizzazione accelerata. Questa decisione ha segnato l'inizio di un processo che ha modificato profondamente l’economia e la politica del Paese.

La data, il luogo e l'attore protagonista offrono la rappresentazione perfetta di una società che fa mercimonio di sé stessa: il 2 giugno 1992, sul panfilo reale Britannia attraccato nel porto di Civitavecchia, l'allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi presentava a un selezionato uditorio internazionale (Goldman Sachs, Warburg, Merrill Lynch, British Invisibles e altre grandi banche) il piano italiano per fare cassa mediante cessione delle principali aziende pubbliche. A futura memoria, la consacrazione di costui a "migliore dei migliori". "Il maestro di color che sanno" oggetto di permanente venerazione nei santuari della finanza d'affari e nell'informazione da establishment; quale santo protettore delle privatizzazioni scrivendo di proprio pugno il decreto 3331992, che trasformava gli enti pubblici in società per azioni; dunque asset per il mercato.