Rieti raid nei boschi | due arrestati con droga e contanti

Nella zona di Rocchetta, i Carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di due cittadini marocchini di 19 e 29 anni, trovati in possesso di droga e denaro contante. I militari hanno individuato un bivacco nascosto tra la vegetazione, utilizzato per attività di spaccio. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e il denaro ritenuto provento dell’attività illecita.

Un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato alla cattura di due cittadini marocchini, di 19 e 29 anni, impegnati nella vendita di stupefacenti all’interno di un bivacco nascosto tra la vegetazione della zona di Rocchetta. L’intervento, avvenuto nel primo pomeriggio presso la località Lina Cavalieri nel comune di Rieti, si è concluso con l’arresto in flagranza di entrambi i soggetti, uno dei quali risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti? La manovra tattica è stata orchestrata dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, che ha richiesto il supporto fondamentale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria insieme alla Stazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, raid nei boschi: due arrestati con droga e contanti Blitz antidroga nei boschi: sequestrati cocaina, armi e 17mila euro. Tutti i dettagli Notizie correlate Cesate, due spacciatori di droga arrestati nei boschi delle Groane, con machete e coltellaccioI veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le… Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM... Catania, raid dei Carabinieri: due giovani arrestati con droga e cashI Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 23 e 25... Panoramica sull’argomento Rieti. Spacciano droga nei boschi: i carabinieri arrestano due giovani stranieriNewTuscia – RIETI – Continuano le attività predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti all’interno di bivacchi di fortuna, alles ... newtuscia.it Contrasto allo spaccio nei boschi, i carabinieri smantellano un bivacco in Sabina e arrestano un giovaneRIETI - Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti. ilmessaggero.it