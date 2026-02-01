Nel pomeriggio di lunedì, i Carabinieri hanno fermato e arrestato due uomini nei boschi delle Groane, vicino a Cesate. Avevano con sé un machete e un coltellaccio, e stavano probabilmente cercando di spacciare droga. I militari sono intervenuti dopo averli notati aggirarsi in modo sospetto nel parco.

Cesate, due spacciatori di droga arrestati nei boschi delle Groane, con machete e coltellaccio

