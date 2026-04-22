Rider trovato morto a Torino inchiesta per omicidio stradale | nessun segno di frenata disposta l’autopsia

A Torino, un rider di 32 anni di origini egiziane è stato trovato morto il 19 aprile in strada della Creusa 109. La procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero segni di frenata sul luogo dell’incidente. Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte.

La procura di Torino ha disposto l’autopsia sul corpo di Adnan Salah Elsayed, il rider 32enne di origini egiziane trovato morto la sera del 19 aprile a Torino, in strada della Creusa 109. L’esame sarà eseguito venerdì 24 aprile e i suoi esiti potrebbero fornire elementi cruciali per capire cosa.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Gianfranco De Simone, panettiere trovato morto in Irpinia: c’è l’inchiesta della Procura, disposta l’autopsiaGianfranco De Simone, 49 anni, è stato trovato morto a Monteforte Irpino dopo essere scomparso per circa 48 ore. Morte in ospedale, aperta un’inchiesta per omicidio colposo. Disposta l’autopsiaCOPERTINO - Un uomo ricoverato in ospedale, i familiari che lo salutano vigile e cosciente e poche ore dopo la telefonata con la notizia della sua... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tradito dall’algoritmo e dal buio: la fine di Adnan, il rider morto in collina per consegnare la cena; Torino, rider di 32 anni trovato morto in strada. Si indaga sulla dinamica dell’incidente; Torino, rider 32enne trovato morto accanto a bici: indagini in corso; Torino, rider trovato morto in strada, travolto da un’auto che non si è fermata. Adnan El Sayed, il rider di 32 anni trovato morto in collina a Torino: c'è un'inchiesta per omicidio stradaleUn fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio stradale (a carico di ignoti) è stato aperto dalla Procura di Torino per far luce sulla morte di Adnan El Sayed, il fotografo e rider torinese ... torino.corriere.it Rider trovato morto in strada a Torino, diverse ipotesi al vaglioSi indaga a 360 gradi sulla morte di un rider trovato senza vita in strada della Creusa a Torino nella serata di ieri, domenica 19 aprile. Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero, i vigili d ... adnkronos.com Il rider 32enne trovato senza vita in collina dopo l’ultima consegna. Il padre: «Vogliamo capire cos’è successo, era un grandissimo ragazzo» - facebook.com facebook Il fratello del rider trovato morto a Cavoretto: “Ora vogliamo sapere la verità” lastampa.it/torino/2026/04… @LaStampa x.com