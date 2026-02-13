Ricostruzione post alluvione al via i lavori sulla provinciale Polenta | investimento da 1,4 milioni

Luca Rossi, il sindaco di Bertinoro, ha annunciato che lunedì partiranno i lavori di riparazione sulla provinciale Polenta, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023, con un investimento di 1,4 milioni di euro.

Gli interventi saranno realizzati dal Consorzio Imprese Romagnole, attraverso la ditta esecutrice Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali Inizieranno lunedì i lavori di ripristino dei dissesti e dei piani viabili lungo la strada provinciale 83 Polenta, nel territorio del Comune di Bertinoro, colpita durante l’alluvione di maggio 2023. Si tratta di un’opera inserita nel programma della ricostruzione, finanziata per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro dall’Unione Europea. I lavori consistono in un intervento di ricostruzione della carreggiata di valle, nel tratto franato, mediante l’esecuzione di pali a sostegno della sede stradale e nel ripristino delle pavimentazioni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

