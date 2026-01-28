Ricostruzione post alluvione sotto ai ferri anche la provinciale Busca | lavori per 2,5 milioni di euro

Questa settimana sono iniziati i lavori di riparazione sulla provinciale 22 a Busca. La strada, che collega Portico, San Benedetto e Tredozio, era stata gravemente danneggiata dall’alluvione di maggio. Le lavorazioni, che costano 2,5 milioni di euro, puntano a mettere in sicurezza la strada e a ripristinare la viabilità. Le squadre sono già al lavoro per rimuovere i detriti e consolidare il terreno. Si prevede che i lavori dureranno diversi mesi, con l’obiettivo di riaprire la strada al traffico il prima possibile.

Il progetto prevede 6 punti di intervento principali lungo la provinciale 22 dal chilometro 4+300 al chilometro 9+200, tutti nel territorio di Tredozio Questa settimana sono iniziati i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della provinciale 22 Busca, arteria che attraversa i territori comunali di Portico e San Benedetto e Tredozio, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 2,5 milioni euro è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr. Il progetto prevede 6 punti di intervento principali lungo la provinciale 22 dal chilometro 4+300 al chilometro 9+200, tutti nel territorio di Tredozio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

