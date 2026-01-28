referendum giustizia il tar respinge il ricorso sulle date del voto

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei Comitati del Sì contro le date del referendum sulla riforma della giustizia. La decisione mette fine ai tentativi di spostare la consultazione, che si svolgerà come previsto. Ora si attende solo il voto degli italiani per decidere sul tema.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso sulle date del referendum sulla riforma della giustizia proposto dai Comitati del Sì. Rimangono quindi confermate le date del 22 e 23 marzo per l’apertura delle urne e il voto. Commissione boccia emendamenti opposizioni su voto a fuorisede. La commissione Affari costituzionali ha respinto gli emendamenti presentati dalle opposizioni (a firma Più Europa, Pd, M5S Avs, Azione, Iv) per consentire a lavoratori e studenti fuorisede di votare fuori dal comune di residenza per il prossimo Referendum sulla riforma della giustizia. È quanto si apprende a margine dei lavori della prima commissione di Montecitorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato del No, confermando la validità della data del referendum sulla giustizia fissata per il 22 e 23 marzo 2026.

