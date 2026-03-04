Nuova classificazione dei Comuni Montani | l’elenco ufficiale scende a 3.715 La guida completa su deroghe scolastiche organici e punteggi GPS
È stato pubblicato il nuovo elenco ufficiale dei Comuni Montani, che ora conta 3.715 località. Le scuole situate in queste aree possono usufruire di deroghe in materia di organici e suddivisione delle classi. Per quanto riguarda invece i punteggi GPS e le agevolazioni fiscali, sarà necessario un ulteriore provvedimento per attivarle.
Il decreto fissa a 3.715 i comuni montani. Le scuole nei territori classificati ottengono deroghe su organici e classi, mentre punteggi GPS e agevolazioni fiscali richiedono un ulteriore provvedimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuova classificazione dei comuni montani: in Gazzetta Ufficiale, il DPCM con i 3.715 enti ammessi ai beneficiIl Consiglio dei Ministri ha deliberato il 18 febbraio l'autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul...
Comuni Montani, PD interroga il Governo: oltre 700 enti esclusi dalla classificazione montana rischiano di perdere le deroghe scolastiche sulle classiUn gruppo di parlamentari del Partito Democratico ha depositato un'interrogazione ai Ministri dell'Istruzione e del Merito e degli Affari Regionali...
