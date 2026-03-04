Nuova classificazione dei Comuni Montani | l’elenco ufficiale scende a 3.715 La guida completa su deroghe scolastiche organici e punteggi GPS

È stato pubblicato il nuovo elenco ufficiale dei Comuni Montani, che ora conta 3.715 località. Le scuole situate in queste aree possono usufruire di deroghe in materia di organici e suddivisione delle classi. Per quanto riguarda invece i punteggi GPS e le agevolazioni fiscali, sarà necessario un ulteriore provvedimento per attivarle.