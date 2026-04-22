La Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets ha presentato il Bilancio Sociale del 2025, evidenziando un modello di gestione che reinveste circa il 90% dei fondi raccolti. La struttura si impegna a destinare la maggior parte delle risorse a progetti di ricerca e sviluppo scientifico, mantenendo un approccio orientato alla trasparenza e all’efficienza nella gestione dei contributi ricevuti.

La Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets, nota come From, ha approvato oggi il proprio Bilancio Sociale relativo all’anno 2025, confermando un modello di gestione che trasforma quasi ogni risorsa raccolta in progresso scientifico. Con entrate totali che hanno toccato quota 1 milione e 880 mila euro, l’ente ha dimostrato una capacità di reinvestimento del 90% dei proventi nel settore della ricerca medica. Il consolidamento del sistema si riflette in una crescita costante: dal 2021 a oggi, gli investimenti destinati alla scienza hanno superato i 7,7 milioni di euro. L’efficienza del modello bergamasco tra dati clinici e nuove terapie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricerca medica: il modello bergamasco che reinveste il 90% dei fondi

Notizie correlate

Il Ponte di via Giovanni XXIII: "La giunta è alla ricerca dei fondi che servono per l’ultimo lotto""L’amministrazione ha ben chiaro quale sia il percorso da compiere per completare gli interventi di risanamento del Ponte: reperire le risorse...

Cpr in Albania, picco di 90 migranti a Gjader: il monitoraggio che smentisce il modello del governoCpr in Albania, 90 trattenuti nel centro di Gjader mentre pendono i rinvii alla Corte Ue: trasferimenti in aumento e rimpatri minimi Novanta persone...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dati sanitari e IA: come l’EHDS ridisegna lo scenario europeo; Fertilità e IA, l’Italia fa scuola: nuovo modello predittivo migliora le stime di successo nella PMA; Otto anni di attesa per una risposta: il programma di Fondazione Telethon cambia il destino delle malattie senza diagnosi - Telethon; Mur, Medicina: riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialistica.

GPT-Rosalind rivoluziona la ricerca nelle scienze della vita con analisi avanzate e scoperte accelerateGPT?Rosalind, il nuovo modello di OpenAI per rivoluzionare le scienze della vita Chi: OpenAI lancia GPT?Rosalind, modello avanzato di AI per ricercato ... assodigitale.it

Come potenziare la ricerca medica? Trovando il giusto equilibrio tra sovranità dei dati e collaborazione globaleUn modello infrastrutturale ibrido, che integra data center locali ad alte prestazioni e soluzioni di interconnessione avanzata, permette di superare le barriere normative e accelerare l’innovazione ... datamanager.it

Chi è interessato alla ricerca medica e soprattutto alle nuove frontiere della gastroenterologia non può perdere un prezioso seminario in programma domani 21 aprile alle 17.30 in Aula Vesalio del Policlinico. Titolo: 'Cell therapy in liver disease: still a dream or - facebook.com facebook