Ricerca materiale scolpito dalla luce per occhiali smart e nanosensori

Una ricerca recente ha portato alla creazione di materiali innovativi utilizzando la luce, destinati a occhiali smart e nanosensori. Tra le applicazioni ci sono occhiali per la realtà aumentata e lenti a contatto intelligenti, oltre a circuiti fotonici. Questi sviluppi riguardano l’utilizzo di tecnologie ottiche avanzate per migliorare dispositivi indossabili e sistemi di rilevamento. La ricerca si concentra sulla manipolazione della luce per ottenere materiali funzionali e performanti.

Occhiali per la realtà aumentata e lenti a contatto smart, ma anche circuiti fotonici, nanosensori ed etichette anti-contraffazione: queste tecnologie diventano ora possibili grazie alla particolare proprietà di un materiale, il trisolfuro di arsenico, che può essere facilmente scolpito su scala nanometrica da un semplice fascio di luce laser, eliminando del tutto la necessità di tecniche estremamente più complesse e costose. L’innovativo sistema basato sulla luce è stato messo a punto dal gruppo di ricerca guidato dall’azienda Xpanceo, di Dubai, con l’aiuto di Konstantin Novoselov, premio Nobel per la Fisica insieme ad Andrej Gejm nel 2010 per la scoperta del grafene, attualmente all’Università di Manchester e a quella di Singapore.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Apple, quattro possibili design per gli occhiali smart(Adnkronos) – Il mercato degli occhiali intelligenti sembra destinato a diventare il prossimo terreno di scontro tra i colossi tecnologici, con Apple... Meta lavora a un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smartMeta e il Riconoscimento Facciale: Gli Occhiali Smart Si Preparano a “Vedere” il Mondo.