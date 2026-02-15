Meta lavora a un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart

Meta sta sviluppando un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart, poiché vuole migliorare le funzioni di riconoscimento e interazione. La società, proprietaria di Facebook e Instagram, sta lavorando a questa tecnologia per permettere agli utenti di identificare persone e accedere a informazioni in modo più rapido. Nei prototipi, gli occhiali Ray-Ban Meta sono dotati di sensori che captano i volti delle persone intorno, offrendo nuove possibilità di utilizzo quotidiano.

Meta e il Riconoscimento Facciale: Gli Occhiali Smart Si Preparano a “Vedere” il Mondo. Meta, la società che detiene Facebook e Instagram, sta sviluppando un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart Ray-Ban Meta, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito sulla privacy e la sorveglianza tecnologica. Il progetto, denominato internamente “Name Tag”, mira a identificare le persone in tempo reale e fornire informazioni contestuali agli utenti, sollevando interrogativi sull’equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti individuali. Una Nuova Capacità per gli Occhiali Smart. Il futuro degli occhiali intelligenti si fa sempre più vicino alla fantascienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Meta annuncia l’arrivo degli occhiali smart dotati di tecnologia di riconoscimento facciale, spinta dalla voglia di migliorare l’esperienza utente.

Meta sta valutando di inserire il riconoscimento facciale nei suoi occhiali intelligenti perché vuole migliorare l’esperienza utente e offrire informazioni più rapide.

META Ray-Ban Display sono gli OCCHIALI DEL FUTURO

