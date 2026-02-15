Meta lavora a un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart
Meta sta sviluppando un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart, poiché vuole migliorare le funzioni di riconoscimento e interazione. La società, proprietaria di Facebook e Instagram, sta lavorando a questa tecnologia per permettere agli utenti di identificare persone e accedere a informazioni in modo più rapido. Nei prototipi, gli occhiali Ray-Ban Meta sono dotati di sensori che captano i volti delle persone intorno, offrendo nuove possibilità di utilizzo quotidiano.
Meta e il Riconoscimento Facciale: Gli Occhiali Smart Si Preparano a “Vedere” il Mondo. Meta, la società che detiene Facebook e Instagram, sta sviluppando un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart Ray-Ban Meta, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito sulla privacy e la sorveglianza tecnologica. Il progetto, denominato internamente “Name Tag”, mira a identificare le persone in tempo reale e fornire informazioni contestuali agli utenti, sollevando interrogativi sull’equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti individuali. Una Nuova Capacità per gli Occhiali Smart. Il futuro degli occhiali intelligenti si fa sempre più vicino alla fantascienza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Meta lavora a un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smartMeta vorrebbe introdurre una tecnologia di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smart ma il tema particolarmente delicato, soprattutto per questioni di privacy, potrebbe rallentare lo sviluppo. hwupgrade.it
