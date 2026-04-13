Apple quattro possibili design per gli occhiali smart
Il settore degli occhiali intelligenti si prepara a vedere nuove proposte di design, con diverse aziende che lavorano a vari modelli. Tra queste, si parla di quattro possibili configurazioni sviluppate da Apple, che si prepara a entrare nel mercato con un prodotto pensato per competere con altre grandi aziende del settore. La corsa ai dispositivi indossabili continua a muoversi velocemente, con molte aziende che investono in questa nuova frontiera della tecnologia.
(Adnkronos) – Il mercato degli occhiali intelligenti sembra destinato a diventare il prossimo terreno di scontro tra i colossi tecnologici, con Apple pronta a lanciare una sfida diretta a Meta. Secondo le recenti indiscrezioni diffuse dall'analista di Bloomberg Mark Gurman, la società californiana sta attualmente testando quattro differenti varianti di design per i suoi futuri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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