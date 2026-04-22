Ricerca istituzioni e industria A Roma il sistema salute si racconta agli Healthcare Awards

A Roma si sta svolgendo un evento dedicato al settore sanitario, dove vengono analizzate le connessioni tra politiche pubbliche, ricerca e industria. Durante l'incontro, sono state presentate iniziative e progetti che coinvolgono istituzioni, aziende e ricercatori impegnati nel campo della salute. L'obiettivo è offrire uno sguardo complessivo sullo stato attuale del sistema sanitario italiano, con particolare attenzione alle collaborazioni tra i diversi attori del settore.

Politiche pubbliche, ricerca e industria. Sono queste le tre direttrici che hanno attraversato la terza edizione degli Healthcare Awards, l’iniziativa promossa da Formiche e Healthcare Policy che si è svolta a Roma, presso il WeGil, hub culturale della Regione Lazio, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Inps. Un appuntamento che si consolida come spazio di riconoscimento ma anche di confronto tra attori diversi del sistema salute, chiamati oggi a rispondere a sfide sempre più complesse: sostenibilità, accesso all’innovazione, sviluppo delle competenze e competitività del Paese. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Regione...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ricerca, istituzioni e industria. A Roma il sistema salute si racconta agli Healthcare Awards Notizie correlate Leggi anche: Healthcare Awards, il sistema salute si incontra a Roma per la terza edizione Healthcare Awards: Roma guida il futuro della sanità nazionaleMercoledì 22 aprile, lo spazio culturale WeGil diventerà il centro nevralgico della sanità italiana, ospitando la terza edizione degli Healthcare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Healthcare Awards, il sistema salute si incontra a Roma per la terza edizione; A Genova il summit europeo sull'intelligenza artificiale per la sanità; Healthcare Awards | Roma guida il futuro della sanità nazionale. Healthcare Awards, il sistema salute si incontra a Roma per la terza edizioneDa istituzioni a ricerca e industria, anche quest'anno gli Healthcare Awards di Formiche e Healthcare Policy premiano le eccellenze che stanno trasformando la salute, nel cuore dei processi decisional ... formiche.net A Roma Healthcare Awards, premi a chi contribuisce a sistema saluteRoma, 22 apr. (askanews) – Si è svolta a Roma, presso WeGil – hub culturale della Regione Lazio – la terza edizione degli Healthcare Awards , l’iniziativa promossa da Healthcare Policy e Formiche (con ... askanews.it Lean Healthcare Award 2026: sanità e innovazione "Prima tappa a Salerno" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #sanità #aslSalerno #cameraDiCommercioSalerno #healthcare #innovazione #lean #leanHealthcareAward #Saler - facebook.com facebook