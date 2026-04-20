Healthcare Awards il sistema salute si incontra a Roma per la terza edizione

A Roma si sta svolgendo la terza edizione di Healthcare Awards, un evento dedicato al settore sanitario. L'iniziativa riunisce professionisti, aziende e istituzioni per discutere delle novità e delle sfide nel campo della salute. La città ospita incontri e interventi che coinvolgono diversi attori del sistema sanitario nazionale e internazionale, creando un punto di riferimento per il settore.

Ci sono luoghi in cui le decisioni si prendono, e altri in cui prendono forma. Roma è entrambe le cose. È qui che si incrociano visioni, competenze e responsabilità, dando struttura concreta alle politiche pubbliche. È da questa consapevolezza che prende forma la terza edizione degli Healthcare Awards, l’iniziativa promossa da Healthcare Policy e Formiche per riconoscere chi contribuisce, ogni giorno, a costruire valore nel sistema salute. Roma snodo del sistema salute. Mercoledì 22 aprile, presso WeGil – hub culturale della Regione Lazio – torna l’appuntamento con gli Awards, giunti al terzo anno, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Inps.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Healthcare Awards, il sistema salute si incontra a Roma per la terza edizione Notizie correlate Ladispoli, la RSA San Luigi Gonzaga prima ai Best Italian Healthcare AwardsLadispoli, 6 febbraio 2026 – Un riconoscimento di livello nazionale che porta visibilità e valore non solo alla struttura, ma anche al territorio di... Iria Incontra 2026: Veneziani, Bolloli e Cavallaro a Voghera per la chiusura della terza edizioneLa rassegna Iria Incontra prosegue nel mese di marzo con due appuntamenti che segnano la conclusione della terza edizione del ciclo culturale.