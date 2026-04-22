Elezioni Provinciali Marasco | Manfredonia si autoesclude per miopia politica

Durante le elezioni provinciali di questa settimana, un esponente politico ha dichiarato che la città di Manfredonia si sarebbe autoesclusa dalla competizione a causa di decisioni considerate frutto di miopia politica. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti locali e si è concentrata sulle motivazioni che hanno portato alla mancata partecipazione della città alle elezioni. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio.

I risultati delle elezioni provinciali consegnano alla nostra città una sconfitta politica che porta un nome e un cognome: l’incapacità del Consiglio Comunale di Manfredonia di fare squadra per il proprio territorio. Avevamo cinque consiglieri comunali candidati, distribuiti in liste diverse, con la speranza di conquistare un seggio a Palazzo Dogana. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: zero eletti. L’unico risultato da registrare è quello del collega Ognissanti, primo dei non eletti. Un piazzamento che sa di beffa e certifica lo spreco di un’occasione storica. La verità è scomoda ma va detta: se avessimo avuto il coraggio e il...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elezioni Provinciali, Marasco: “Manfredonia si autoesclude per miopia politica” Notizie correlate Elezioni Provinciali, Schiavone: “Manfredonia ha bisogno di coraggio e non può più aspettare”La mancata elezione di un rappresentante del Comune di Manfredonia in seno al Consiglio provinciale non può essere letta come una semplice fase di... Leggi anche: Elezioni Provinciali, Forza Italia: “Grave che non sia arrivato nessun voto da Manfredonia” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Provinciali, Giuseppe Marasco duro: Manfredonia fuori per divisioni e personalismi; CAMPO LARGO Elezioni provinciali Foggia, ecco i nuovi consiglieri: Campo Largo primo; Manfredonia, Marasco attacca il sindaco: Scelte calate dall’alto sull’accoglienza, serve il Consiglio comunale; Provincia di Foggia al voto: sindaci e consiglieri rinnovano il Consiglio provinciale. MANFREDONIA PROVINCIALI Road to 19 aprile: Manfredonia al centro del risiko provinciale. Scelte inaspettate, maggioranza ballaFoggia, 10 aprile 2026. Si avvicina l’appuntamento con il voto per le elezioni provinciali della Provincia di Foggia, fissato per il prossimo 19 aprile, e il quadro politico si fa sempre più dinamico, ... statoquotidiano.it Elezioni provinciali, il Pd spara a zero: Vittoria del trasformismo politicoLealtà, impegno, coerenza e senso di responsabilità. Rievocando lo spettro del trasformismo politico. L’analisi del Pd, all’indomani della dèbacle per le elezioni del nuovo presidente della Provincia, ... lanazione.it RE-CALL Elezioni provinciali, Nobiletti batte Piemontese: fuoco amico del Pd su Raf. L’accordo (malcelato) a Cerignola Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/politica/95-partiti/51343-elezioni-provinciali-nobiletti-batte-piemontese-fuoco-amico-del-pd - facebook.com facebook