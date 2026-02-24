Provinciali depositate le candidature | battaglia a due Carnevale-Petroni

Federico Carnevale e Barbara Petroni hanno consegnato le loro candidature alle elezioni provinciali, motivando la loro scelta con il desiderio di rappresentare le rispettive aree di provenienza. Carnevale, sostenuto da una coalizione di forze di centrodestra, punta a rafforzare il ruolo del territorio nel governo locale. Petroni, candidata del centrosinistra, si impegna a promuovere progetti di sviluppo e rinnovamento. Entrambi si preparano a confrontarsi in una sfida che si annuncia serrata.

Federico Carnevale per il centrodestra (FI-FdI-Lega-Noi Moderati) e Barbara Petroni per il centrosinistra (Pd-M5S-Civiche pontine). Tutto come annunciato, alla scadenza delle ore 12 per la presentazione delle candidatura alla carica di presidente della Provincia di Latina. Sarà dunque una battaglia a due tra il sindaco di Monte San Biagio e quello di Roccasecca dei Volsci, il prossimo 15 marzo. La Provincia di Latina ha pubblicato ormai tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, per un ente che è di secondo livello e quindi sarà giocato tutto tra consiglieri comunali e sindaci dei 33 Comuni della provincia, meno uno, Aprilia, che è commissariato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

