Luci sulle strisce pedonali | Attraversare in sicurezza

Negli ultimi tempi sono state effettuate riparazioni e interventi di manutenzione sulle strisce pedonali del territorio comunale. Diverse squadre di tecnici hanno lavorato per migliorare la visibilità e l’efficienza di questi attraversamenti, che rappresentano punti di sicurezza fondamentali per pedoni e automobilisti. Le operazioni sono state svolte in varie zone della città, coinvolgendo diversi interventi di rinnovo e segnaletica.

Negli ultimi tempi si è notato un movimento di maestranze visugli attraversamenti pedonali del territorio comunale. A illustrare l’attività delle squadre è il vicesindaco, Giacomo Buonomini: "Non sono interventi sulla pubblica illuminazione, anche se un legame c’è. Si tratta di lavori in corso in questi giorni – spiega – per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali protetti, nel territorio comunale di San Marcello Piteglio. L’intervento è eseguito dall’impresa Palandri e Belli, nell’ambito dell’affidamento per il rinnovamento della pubblica illuminazione in corso su incarico del Comune". Vengono quindi illuminate e segnalate le strisce pedonali in zone considerate maggiormente a rischio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luci sulle strisce pedonali: "Attraversare in sicurezza" Articoli correlati Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle “zebre” sbiadite a ComoLa segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce... Via Firenze più sicura. Strisce pedonali e luci. Cantiere fino ad aprileTermineranno entro il prossimo aprile i lavori partiti nei giorni scorsi in via Firenze, con l’obiettivo di renderla più sicura per pedoni (tramite... Attraversi in bici sulle strisce La Cassazione spiega cosa rischi! Altri aggiornamenti su Luci sulle strisce pedonali... Temi più discussi: Luci sulle strisce pedonali: Attraversare in sicurezza; Attraversare sulle strisce in bicicletta: la Cassazione cambia le carte in tavola?; Sicurezza stradale, il punto del sindaco: Più illuminazione vicino alle scuole; Strisce pedonali illuminate, il test a Piano di Sorrento: Tuteliamo anziani e turisti. Scuole, pressing di FI sulla sicurezza: Più luci e sistemi smart alle strisceForza Italia chiede l’installazione del sistema Apl Smart agli attraversamenti pedonali. A sollevare il problema è il dipartimento provinciale sicurezza di Forza Italia con la responsabile Mariarosari ... ilrestodelcarlino.it Strisce pedonali illuminate, il test a Piano di Sorrento: «Tuteliamo anziani e turisti»Debuttano lungo le strade di Piano di Sorrento gli attraversamenti pedonali intelligenti, una novità assoluta per l’intero comprensorio costiero. Un progetto sperimentale che ... ilmattino.it “Luci a Masnago” analizza la vittoria di Varese a Udine e la sfida contro Treviso. - facebook.com facebook Olimpiadi e Paralimpiadi @milanocortina26 si passano il testimone nella meravigliosa Arena di Verona che ha accolto la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici. Le luci, la musica, le coreografie ricche di significati, oltre ad averci incantato ci h x.com