Al funerale in orario di servizio Sanzionato ex dirigente comunale

Un ex dirigente comunale è stato sanzionato dalla Cassazione dopo aver partecipato a un funerale durante l’orario di lavoro, utilizzando l’auto del Comune. I fatti risalgono a dieci anni fa, quando il funzionario è stato coinvolto in un procedimento legale che si è concluso con una pena di tre giorni di sospensione dello stipendio. La vicenda si è conclusa con la decisione definitiva della Corte di Cassazione.

Vanno al funerale con l’auto del Comune e risultano al lavoro. Un dirigente finisce nei guai e dopo 10 anni la Cassazione chiude la vicenda: tre giorni senza stipendio. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sirio Vignoni, all’epoca dirigente del Comune di Civitanova e oggi comandante della polizia locale di Porto Recanati. Tutto parte il 4 ottobre 2016. Quel pomeriggio Vignoni partecipa al funerale del padre di una collega, a Porto Sant’Elpidio. Con lui anche due colleghi della polizia locale. La partecipazione avviene in orario di servizio e con l’utilizzo di un mezzo comunale. Mesi dopo, il 21 gennaio 2017, un consigliere comunale porta all’attenzione del Comune i fatti di quella giornata, poi integrati con una nuova segnalazione ad aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al funerale in orario di servizio. Sanzionato ex dirigente comunale Articoli correlati Leggi anche: Coltellate al dirigente comunale per l'affido dei figli: condannato Coltellate al Baraccano. Ferì dirigente comunale: condannato a 14 anniColtellate al Baraccano, condannato in primo grado a 14 anni e un mese Paolo Tiralongo.