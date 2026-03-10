Treni Rfi | Av Roma-Firenze sospesa da 11 04 fino alle 15 del 12 04

Roma, 10 mar. (askanews) – Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile per consentire l'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. Lo comunica Rfi in una nota. Prevista una riduzione dell'offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. L'intervento interesserà in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della Direttrice AV Roma-Firenze a essere equipaggiato con la tecnologia ERTMS, completando così l'adeguamento dell'intera rete alta velocità al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.