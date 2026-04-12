Rfi | ripresa la circolazione sulla linea av Roma-Firenze

Alle ore 15 di oggi, è tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze. La ripresa è avvenuta dopo le operazioni di attivazione del sistema ERTMS, che erano state concluse come previsto. La linea, che era stata temporaneamente interrotta, ha ripreso il servizio senza ulteriori problemi. La circolazione ferroviaria sulla tratta era stata sospesa per alcuni interventi tecnici.

Arezzo, 12 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15, come da programma, a conclusione degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). La linea convenzionale era già tornata percorribile dalle ore 6. L’intervento complessivo ha interessato in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della Direttrice AV Roma-Firenze a essere equipaggiato con l’ERTMS, la più avanzata tecnologia europea per il monitoraggio e la gestione automatizzata del traffico ferroviario. Con un investimento totale di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati da fondi PNRR, l’intervento si inserisce nel più ampio piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rfi: ripresa la circolazione sulla linea av Roma-Firenze Treni, ripresa circolazione su linea Roma-Firenze convenzionaleÈ ripresa alle ore 6, come da programma, la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Firenze convenzionale, nella tratta Orte-Roma Tiburtina,... Treni: linea Roma-Firenze, ripresa stamani la circolazione dopo i lavori al sistema di controlloLo riferisce Rfi in una nota, spiegando che proseguono i lavori sulla linea Roma-Firenze AV, nella tratta Rovezzano-Settebagni, e la riattivazione è...