Revolut punta ai 200 miliardi | la borsa si sposta al 2028

Revolut, la neobank britannica, mira a una valutazione tra i 150 e i 200 miliardi di dollari in vista di una possibile quotazione in borsa. Il fondatore ha precisato che l’entrata nei mercati pubblici non avverrà prima del 2028. La società ha annunciato l’obiettivo di raggiungere questa cifra, senza fornire dettagli sul momento preciso dell’offerta pubblica. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso il settore delle fintech.

La neobank britannica Revolut punta a una valutazione tra i 150 e i 200 miliardi di dollari per la sua futura quotazione in borsa, ma Nik Storonsky ha chiarito che l’ingresso nei mercati pubblici non avverrà prima del 2028. Mentre la società consolida la propria reputazione come istituto bancario grazie alla licenza ottenuta nel Regno Unito, si profilano nuove operazioni di vendita secondaria di azioni per offrire liquidità agli investitori storici e ai dipendenti. Strategia di consolidamento e nuovi traguardi finanziari. Il percorso verso i listini borsistici è dettato da una precisa volontà di stabilizzare la percezione di affidabilità dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Revolut punta ai 200 miliardi: la borsa si sposta al 2028 Notizie correlate Leggi anche: Revolut punta alla Borsa, ma non prima del 2028 Revolut: piano USA e IPO nel 2028, il gigante punta al traguardoLa strada verso la quotazione in borsa per Revolut è stata tracciata con una precisione temporale che allontana le speranze di un debutto immediato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Revolut punta a una valutazione di 200 miliardi di dollari per la quotazione in borsa: FT; Cosa fa Revolut in vista della quotazione; Revolut punta a un'IPO da 200 miliardi di dollari a pochi mesi dalla sua vendita azionaria da 75 miliardi di dollari; Rpt: Revolut punta a una valutazione di 200 miliardi di dollari per la futura quotazione in borsa - FT. Revolut: valutazione a 200 miliardi di sterline ma per la borsa c’è ancora tempoRevolut non intende procedere con una quotazione prima del 2028. Lo ha chiarito l’amministratore delegato Nik Storonsky, indicando un orizzonte temporale di almeno due anni prima di avviare concreta ... wallstreetitalia.com Cosa fa Revolut in vista della quotazioneL’azienda britannica di tecnologie finanziarie Revolut punta a raggiungere una valutazione di 200 miliardi di dollari in vista della quotazione in borsa, che però non è prevista prima del 2028. Un’ope ... startmag.it Revolut punta a raggiungere una valutazione di 200 miliardi di dollari in vista della quotazione in borsa. Ecco quali saranno i prossimi passi (e quanto guadagnerà il co-fondatore Nik Storonsky). x.com “Entro il 15 giugno devi vendere”: la mail di Revolut che spiazza i clienti italiani Niente nuovi ordini di acquisto Tempo limitato per chiudere le posizioni esistenti Per molti il problema non è solo la vendita forzata, ma anche l’effetto fiscale immediato sul - facebook.com facebook