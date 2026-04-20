Revolut | piano USA e IPO nel 2028 il gigante punta al traguardo

Revolut ha annunciato un piano di espansione negli Stati Uniti e ha fissato l’obiettivo di una quotazione in borsa nel 2028. La società sta lavorando a una strategia che prevede un’entrata nel mercato statunitense prima di procedere con l’Offerta Pubblica Iniziale. La road map è stata comunicata pubblicamente, indicando che la società intende mantenere il proprio percorso verso la quotazione senza indicare tempi più ravvicinati.

La strada verso la quotazione in borsa per Revolut è stata tracciata con una precisione temporale che allontana le speranze di un debutto immediato. Nik Storonsky, il vertice della fintech britannica, ha infatti chiarito durante un colloquio con David Rubenstein che l’ingresso nei mercati azionari avverrà tra circa due anni, posizionando l’evento nel 2028. Questa decisione strategica mira a consolidare la reputazione dell’istituto, poiché la natura bancaria dell’attività richiede un livello di affidabilità superiore, qualità che le società quotate riescono a proiettare con maggiore efficacia rispetto alle realtà rimaste private. L’espansione globale e la sfida del mercato americano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Revolut: piano USA e IPO nel 2028, il gigante punta al traguardo Notizie correlate Leggi anche: Revolut punta alla Borsa, ma non prima del 2028 OnlyFans in vendita: 5,5 miliardi e IPO nel 2028La vendita di OnlyFans si avvicina alla conclusione con una valutazione stimata a 5,5 miliardi di dollari. Panoramica sull’argomento Dopo Vilnius Revolut apre a Parigi: nuova sede e licenza bancaria per servire i mercati chiave come l’ItaliaLa fintech britannica, ora operativa dalla Lituania, si espande in Europa occidentale con un nuovo hub a Parigi, puntando a rafforzare la sua presenza in mercati chiave come Francia, Spagna e Italia. milanofinanza.it Revolut, utile record di 2,3 miliardi di dollari nel 2025 e punta alla licenza bancaria negli Usa(Teleborsa) - Nel 2025 Revolut, fintech europea con base a Londra, ha ottenuto i suoi migliori risultati di sempre, bilanciando una rapida crescita con l'espansione strutturale dei margini e una ... borsaitaliana.it