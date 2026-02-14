Crisi Asam Multiservizi due assemblee pubbliche sotto al Comune e alla Prefettura

Perché i lavoratori di Asam Multiservizi si sono riuniti, sono scesi in strada e hanno deciso di organizzare incontri pubblici? La causa sta nella crisi dell’azienda, che ha portato a preoccupazioni sul futuro occupazionale. I rappresentanti sindacali di Cgil Fp, Cisl Fp, Cisl Felsa e Uil Fpl hanno incontrato i dipendenti ad Aprilia, ascoltando le loro paure e richieste. Nei prossimi giorni, i lavoratori terranno due assemblee aperte, una davanti al Comune e l’altra sotto la Prefettura di Latina, per chiedere risposte concrete.

I sindacati di Cgil Fp, Cisl Fp, Cisl Felsa e Uil Fpl hanno svolto un'assemblea con i dipendenti della Asam Multiservizi di Aprilia, i quali hanno deciso che nei prossimi giorni saranno indette due assemblee pubbliche sia sotto il Comune di Aprilia e sia sotto la Prefettura di Latina. Durante l'assemblea sono emerse le forti preoccupazioni per il futuro dei lavoratori dell'Aprilia Multiservizi, in seguito alla decisione dei commissari di procedere con l'esternalizzazione dei servizi pubblici locali, come le pulizie e la gestione dei parcheggi a pagamento, in linea con la controversa delibera del Consiglio comunale del 2017 e quella del 2024 che hanno di fatto avviato la liquidazione della municipalizzata.