Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Castelmassa hanno arrestato un 19enne di Pavia e un 21enne moldavo, accusati di aver rubato un furgone a Rovigo e di aver tentato di investire le forze dell'ordine durante un inseguimento. L'episodio si è verificato nella zona periferica della città, dove i militari hanno intercettato il veicolo sospetto.

Pavia, 17 marzo 2026 – Un 19enne di Pavia è stato arrestato insieme a un 21enne moldavo dai carabinieri della Compagnia di Castelmassa, in provincia di Rovigo, per il furto aggravato di un furgone. Il moldavo, inoltre, deve rispondere anche del tentato omicidio di un militare e dei reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il furto e l’inseguimento. A quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Rovigo i due, insieme ad altrettanti giovani rimasti ignoti, si sono impossessati del furgone Fiat Ducato parcheggiato in strada. Il proprietario, che si è accorto del furto, ha iniziato subito a inseguire il furgone e ha avvisato le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano un furgone e tentano di investire i carabinieri a Rovigo: arrestato anche un 19enne di Pavia

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