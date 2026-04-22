Sono tornate in azione le "sentinelle dell’ambiente" che fanno pulizia di quei gesti, non certo virtuosi, che purtroppo vivono e resistono anche nel nostro territorio. Meritano un applauso, perciò, i cacciatori che hanno passato una domenica mattina, muniti di pettorina, sacchi e guanti, a ripulire i boschi della zona. Il 19 aprile si è ripetuta di nuovo l’iniziativa " Caccia al rifiuto ", la giornata ecologica dedicata ad un nobile obiettivo: quello di raccogliere la sporcizia abbandonata nei nostri boschi, quei polmoni verdi indispensabili per il nostro ecosistema ma che, a volte, vengono scambiati come una discarica. Luoghi, i boschi, che invece stanno a cuore ai cacciatori dove sono di casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Retata’ di rifiuti, i cacciatori puliscono i boschi

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