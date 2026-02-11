Spaccio nei boschi blitz dei carabinieri a Olgiate Comasco con i Cacciatori di Puglia

I carabinieri di Olgiate Comasco hanno condotto un blitz nei boschi della zona, insieme ai Cacciatori di Puglia. Durante l’operazione, hanno scoperto un punto di spaccio gestito nei boschi, interrompendo immediatamente l’attività. I militari hanno sequestrato droga e identificato alcuni pusher. L’intervento si inserisce in un’azione più vasta di controllo sul territorio, che continua senza sosta anche nelle aree più sensibili del Comasco.

L'impiego di reparti specializzati come i Cacciatori di Puglia, addestrati ad operare in contesti impervi e boschivi, consente un'azione più incisiva contro le basi operative utilizzate dai pusher Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri, con servizi mirati anche nelle aree più sensibili del Comasco. Nella giornata di ieri, 10 febbraio, i militari della stazione di Olgiate Comasco hanno intensificato le operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. L'intervento si è concentrato in particolare nelle zone boschive, da tempo considerate aree sensibili per le attività legate al traffico di droga.

