Ansaldo Energia | ricavi miliardari ma tra esternalizzazioni e macchinari vecchi il futuro a Genova è a rischio

Ansaldo Energia ha chiuso il bilancio 2025 con ricavi che superano il miliardo di euro, ma la situazione dello stabilimento di Genova preoccupa. Tra le commesse esternalizzate, la riduzione dell’organico e l’utilizzo di macchinari datati, si fanno strada dubbi sulla capacità produttiva futura dell’azienda. La realtà dello stabilimento si confronta con segnali contrastanti tra risultati economici positivi e criticità operative.

Commesse esternalizzate, organici dimezzati, macchinari vetusti: nonostante il segno “più” nel bilancio 2025, la preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Ansaldo Energia di Genova resta alta.A far suonare un campanello d'allarme, la Rsu Fim Fiom Aen che punta il dito sulle ancora troppe.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ansaldo Energia torna a fare profitti Italia energia: Ansaldo esporta tecnologia salva-reti da 50M€L’Italia si afferma come leader tecnologico nel settore dell’energia, con Ansaldo Energia che esporta all’estero sistemi avanzati per stabilizzare le... Approfondimenti e contenuti Ansaldo Energia, ritorno all’utile e ambizioni di crescita: cosa c’è dietro i numeri del 2025Dopo un periodo segnato da perdite e tensioni finanziarie, Ansaldo Energia ha voltato pagina. L'esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto di 20 milioni di ... borsainside.com Ansaldo Energia: nel 2025 in utile con 20mln, in piano 2026-30 ricavi oltre 2mld(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 apr - Ansaldo Energia nel 2025 torna in utile con 20 milioni. Gli ordini raggiungono 2,3 miliardi, in aumento ... ilsole24ore.com