Resistenza domenica la Medaglia al Valore

Domenica 26 aprile alle 10.15 a Minozzo si svolgerà una cerimonia ufficiale dedicata alla consegna di una medaglia al valore. L’evento si terrà nel Comune di Villa e prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle autorità locali. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento pubblico e commemorativo, con un programma che include interventi e momenti di riflessione.

Domenica 26 aprile alle 10.15 a Minozzo, nel Comune di Villa, si terrà una solenne cerimonia d’onore per la consegna della Medaglia d’Argento al Valore Militare, conferita al gonfalone del Comune per i fatti storici legati alla frazione di Minozzo, durante la seconda guerra mondiale dove, fra i mesi di luglio ed agosto del 1944, ben 19 uomini furono uccisi in ogni modo, con la maggior efferatezza possibile: decimati, fucilati, bruciati vivi, colpiti nel sonno, impiccati. Tragico epilogo del rastrellamento operato da truppe germaniche guidate da esponenti del fascismo reggiano. Si tratta della seconda Medaglia d’Argento al Valor Militare...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Resistenza, domenica la Medaglia al Valore Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate 50 anni fa la Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza alla Città di LeccoL'Anpi ricorda l'importante ricorrenza dedicata alla lotta di Liberazione con la visita di Sandro Pertini. Da Mattarella medaglia d'argento al valore al luogotenente Masini: "Lucida determinazione e esemplare professionalità"Come è noto, il carabiniere, il 31 dicembre 2024, uccise a Villa Verucchio l'egiziano Muhammad Sitta che lo stava minacciando dopo aver accoltellato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Resistenza, domenica la Medaglia al Valore; Medaglia d'Oro alla Resistenza, Boves celebra il 25 Aprile con una settimana di eventi; Medaglia d’oro al merito civile a Fontaneto d’Agogna: premiato il coraggio della Cacciana; Lanzo celebra il 25 Aprile e i 50 anni della Medaglia al Valor Militare. Medaglia d’oro alla Resistenza: il programmaLa Provincia, insieme al Comune di Ascoli e l’Anpi provinciale, hanno definito le iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione che, come consuetudine, prevedono l’omaggio a quanti ... ilrestodelcarlino.it Medaglia d'Oro alla Resistenza, Boves celebra il 25 Aprile con una settimana di eventiCUNEO CRONACA - La Festa della Liberazione da sempre è una celebrazione particolarmente significativa per la comunità di Boves, comune Medaglia d'Oro per il Valor Civile e per il Valor Militare per il ... cuneocronaca.it Il 25 aprile a Somma racconta la Resistenza plurale facebook Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprile x.com