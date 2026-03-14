50 anni fa la Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza alla Città di Lecco

Il 14 marzo 1976, la Città di Lecco ricevette la Medaglia d’argento al valor militare riconoscendo il suo impegno nella Resistenza e nella lotta di Liberazione. Quarantacinque anni fa, il riconoscimento fu consegnato per l’azione di cittadini e forze partigiane che si opposero all’occupazione durante la Seconda guerra mondiale. La medaglia fu assegnata ufficialmente in occasione di una cerimonia pubblica.

L'Anpi ricorda l'importante ricorrenza dedicata alla lotta di Liberazione con la visita di Sandro Pertini. "Mai dimenticare chi si sacrificò con coraggio per diritti, democrazia e libertà" Il 14 marzo 1976 la Città di Lecco ricevette la Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza e la lotta di Liberazione. Alla cerimonia ufficiale che si tenne allo stadio Rigamonti partecipò l’onorevole le Sandro Pertini, allora presidente della Camera dei deputati, divenuto due anni dopo presidente della Repubblica. Fra le varie iniziative della giornata vi fu l’inaugurazione sotto il portico del Comune di Lecco della lapide che riporta il testo del decreto di conferimento della Medaglia (Ricompensa al valor militare per l’attività partigiana). 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Giani ritrova la medaglia di bronzo al valor militare del nonno omonimoFu tra i testimoni della disfatta di Caporetto ma si distinse per "atti di coraggio e senso del dovere". Inaugurato un monumento al tenente Andrea Sole, medaglia d'oro al valor militareNella sede dell'11esimo reparto Infrastrutture di Palermo è stato inaugurato il nuovo monumento dedicato al tenente Andrea Sole, medaglia d’oro al... Altri aggiornamenti su 50 anni fa la Medaglia d'argento al... Discussioni sull' argomento 50 anni dalla Medaglia d’Argento di Lecco alla Resistenza: memoria e valori antifascisti; 50 anni fa la Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza alla Città di Lecco; Lecco, la palestra di arrampicata dei campioni senza fondi: Spazi raddoppiati ma senza allestimenti; 753 Hospitality (Alchemy Partners) svilupperà un hotel di lusso nell’ex sede della Banca Popolare di Lecco. 50 anni fa la Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza alla Città di LeccoL'Anpi ricorda l'importante ricorrenza dedicata alla lotta di Liberazione con la visita di Sandro Pertini. Mai dimenticare chi si sacrificò con coraggio per diritti, democrazia e libertà ... leccotoday.it FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ 2026 Dal 24 al 29 marzo la città di Lecco ospita la quinta edizione del Festival della Sostenibilità, rassegna dedicata all’ambiente e al futuro del territorio. Il tema di quest’anno è “Nuove realtà urbane tra acque vive e riso - facebook.com facebook