Dopo le polemiche per la sua assenza al secondo funerale di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin ha spiegato le ragioni della sua scelta. Secondo lui, la sua presenza avrebbe potuto generare tensioni e problemi. La discussione ha coinvolto anche un altro fratello della donna, che lo ha accusato di non aver partecipato. La vicenda ha suscitato molte reazioni e commenti nella comunità.

Visintin replica: “La mia presenza avrebbe creato tensioni”. Dopo le polemiche per la sua assenza al funerale bis di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin interviene e chiarisce la sua posizione. Le sue parole segnano un passaggio importante nel racconto di questi giorni, segnati da dolore e tensioni familiari. “Sapevo che la mia presenza al funerale avrebbe innescato problemi e polemiche. I rapporti con i familiari non sono mai stati buoni. Non sono mai stato accettato dalla famiglia.” – ha riferito a Dentro la notizia. Una spiegazione che punta a spegnere le accuse e a motivare una scelta che ha fatto discutere. Visintin parla apertamente anche del dolore personale vissuto dopo la morte della moglie: “Ho sofferto molto in questi giorni, mi domando che vita è senza Liliana.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Resinovich, Visintin sull’assenza al funerale: ‘Non sarei stato accettato’, il fratello di Lilly lo accusa

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