Caso Resinovich Visintin non andrà al funerale di Sterpin | lo scontro con il fratello di Lilly a Chi l’ha visto

Perché Sebastiano Visintin non parteciperà al funerale di Claudio Sterpin?. Qualche giorno fa aveva annunciato l’intenzione di essere presente. Oggi la decisione opposta. Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana Resinovich, ha comunicato che non parteciperà al funerale di Claudio Sterpin. La motivazione è contenuta in un breve post, riportato dal quotidiano Il Piccolo: la sua presenza avrebbe potuto essere “mal interpretata”. Sterpin, scomparso di recente, si era sempre dichiarato legato sentimentalmente a Liliana Resinovich, sostenendo che tra loro fosse rinato un rapporto affettivo. Un legame che risaliva alla giovinezza e che, secondo il maratoneta, era tornato vivo poco prima della scomparsa della donna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

