A gennaio 2026, i dati Istat mostrano una diminuzione delle esportazioni alimentari italiane verso alcuni mercati esteri. Il settore del Made in Italy sta attraversando difficoltà crescenti in specifiche aree geografiche, con un calo complessivo delle vendite all’estero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La tendenza si aggiunge a una serie di segnali di rallentamento nelle esportazioni del comparto agroalimentare.

Secondo i dati Istat pubblicati a marzo 2026, l’export agroalimentare in Italia ha registrato un calo a gennaio 2026, e il Made in Italy sta incontrando crescenti difficoltà in alcuni mercati chiave. Infatti, anche se le esportazioni italiane risultano sostanzialmente stazionarie su base congiunturale, nei mercati UE ed extra UE per il food & beverage c’è stata una flessione molto marcata. I dati sull’export alimentare. A inizio anno, il commercio estero del comparto agroalimentare (che comprende prodotti alimentari, bevande e tabacco) è calato del 9,2% rispetto all’anno precedente. In particolare, fuori dall’UE c’è stata la perdita più consistente (-5,5%), proprio nelle aree dove le aziende italiane avevano investito maggiormente negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Export alimentare in calo, i mercati esteri dove il Made in Italy sta perdendo terreno

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