Le liste d’attesa per le residenze protette superano ormai i posti disponibili, creando lunghe attese per chi cerca un alloggio assistenziale. In particolare, si discute della necessità di convenzionare la struttura Civitas, al fine di alleggerire questa situazione. La domanda di posti nelle strutture assistenziali continua a crescere, mentre le risorse a disposizione restano limitate.

I numeri della lista d’attesa per le strutture assistenziali superano ormai quelli dei posti disponibili. Dal piano del fabbisogno per le residenze per anziani e fragili nella provincia di Pesaro e Urbino emerge un quadro critico che, in assenza di interventi, rischia di avere un impatto pesante soprattutto sui più fragili. A lanciare l’allarme nei confronti della situazione, è intervenuta ieri la consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri che, in una nota, ha chiesto alla Regione di "passare dalle promesse ai fatti". Secondo il piano del fabbisogno provinciale, le liste contano 7mila e 650 persone in attesa per le residenze sociosanitarie per anziani e demenze, di cui mille e 15 per le Rsa e 6mila e 635 per le residenze protette, all’interno delle quali mille e 668 posti riguardano i casi con demenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Residenze protette, attese infinite: "Va convenzionata la Civitas"

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