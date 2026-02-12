Rsa e residenze protette per gli anziani i numeri dell' emergenza | In Umbria 1.519 persone in lista d' attesa

In Umbria sono oltre 1.500 gli anziani in lista d’attesa per entrare in una residenza protetta. La notizia è arrivata durante il consiglio regionale, dove il consigliere di opposizione Nilo Acurdi ha chiesto aggiornamenti sulla situazione. La presidente Stefania Proietti ha confermato il numero, spiegando che la regione sta lavorando per trovare soluzioni. La questione resta aperta e preoccupa le famiglie di chi aspetta un posto.

In Umbria ci sono oltre 1500 anziani che aspettano un posto nelle rsa. Il dato è emerso in consiglio regionale con un'interrogazione del consigliere di opposizione Nilo Acurdi (Tp-Uc) e la risposta della presidente della Regione Umbria, che ha anche la delega alla salute, Stefania Proietti.

