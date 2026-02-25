Topi in camera file infinite e niente wi-fi L’odissea degli studenti nelle residenze universitarie di Bari

Pavimenti sollevati, file per mangiare, ‘trasferimenti’ forzati. La vita può essere tutt'altro che facile per gli studenti fuorisede che a Bari sono titolari di una borsa di studio per le residenze universitarie Adisu. Strutture che offrono servizi di livello - tra cui il bar, almeno nei collegi Adisu più grandi - ma che obbligano i frequentanti anche a dover combattere con alcune difficoltà quotidiane. Tumori, parto, cuore e ictus. La mappa degli ospedali migliori per la salute femminile a Bari e provincia Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare città Birre, giovani e spaccio. Dentro gli H24 che stanno cambiando le notti di Bari . 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, l'accesso alle residenze universitarie è poco sicuro: investito uno studente. E parte la protestaQuesta mattina a Bari uno studente è stato investito mentre attraversava le strade vicino alle residenze universitarie.

Vodafone abilita il Wi-Fi Calling in Italia: chiamate via rete Wi-Fi senza segnale mobileDa oggi in Italia, Vodafone permette di chiamare e ricevere chiamate attraverso il Wi-Fi.

Argomenti discussi: Topi a scuola, liceali in rivolta. Colpa del vicino cantiere; Lettori: Grossi cumuli di rifiuti in viale Mario Rapisardi, siamo assediati dai topi; Emergenza topi a Torrione, residenti e commercianti chiedono disinfestazione; Rione Taormina, bambino scende dal letto e sprofonda il pavimento VIDEO.

TV 12. . PORDENONE | TOPI MORTI NELLE AULE DEL GRIGOLETTI, LA PRESIDE: «SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO» Cattivi odori, carcasse di roditori e proteste degli studenti: è quanto accade al Grigoletti di Pordenone. La preside: “situazione sotto cont - facebook.com facebook