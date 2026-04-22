Reset l' ex presidente della seconda circoscrizione Antonio Tomaselli designato dal sindaco componente del Cda

Il sindaco ha pubblicato oggi sull'albo pretorio del Comune la determina che ufficializza la nomina di Antonio Tomaselli come componente del Consiglio di amministrazione di Reset. Tomaselli, ex presidente della seconda circoscrizione, è stato scelto dal primo cittadino per ricoprire questa carica. La nomina è stata comunicata attraverso il documento ufficiale pubblicato sul sito del Comune.