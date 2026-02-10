Cda di Amg Energia | esce la Dc entra un componente in quota Lega e Scoma resta presidente
Il Consiglio di amministrazione di Amg Energia cambia volto. Stefano Muscarella entra in consiglio, sostituendo la Democrazia Cristiana, mentre la Lega prende un rappresentante. Francesco Scoma mantiene la presidenza, come sempre. La partita si riapre nel management della società comunale.
È Stefano Muscarella il nuovo componente del Consiglio di amministrazione di Amg Energia, la società partecipata del Comune che si occupa di illuminazione pubblica, guidata da Francesco Scoma. A designarlo è stato il sindaco Roberto Lagalla, con una determina che porta la data di oggi. La nomina.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Amg Energia
Confcommercio, rielezione Patrizia Di Dio. Scoma: "Con Amg Energia collaborazione a beneficio della città"
Amg Energia e Reset, avviata la campagna per la riverniciatura di circa 3.100 pali dell'illuminazione
Amg Energia e Reset hanno avviato una campagna di riverniciatura di circa 3.
Ultime notizie su Amg Energia
Acea: cda avvia esame offerta Eni Plenitude su Acea EnergiaAttenzione alla tutela livelli occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il cda di Acea ha avviato oggi l'esame dell'offerta vincolante ricevuta da Eni Plenitude tre giorni fa per ... ilsole24ore.com
Sabato 31 Gennaio 2026 Nota N° 40 / 2026 [email protected] S. E. il Prefetto di Palermo [email protected] Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo [email protected] Al Presidente di AMG Energia S.p.A. amgenergi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.