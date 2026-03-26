Nuovo presidente della Cooperazione Trentina nessun nome dal CdA | Un' occasione persa

Il nuovo presidente della Cooperazione Trentina viene annunciato senza la presentazione di un nome da parte del Consiglio di Amministrazione, che ha preferito non proporre alcuna candidatura. Il rappresentante della cooperativa ha espresso rammarico per questa scelta, sottolineando che il consiglio aveva a disposizione tre mesi e strumenti statutari per avanzare una proposta. La decisione ha impedito un confronto programmatico e la possibilità di fornire elementi alla base sociale.

All’assemblea dedicata al rinnovo della presidenza erano presenti solo 13 consiglieri su 22. L’unico candidato, Maurizio Maffei, non ha raggiunto abbastanza voti “Sono rammaricato dal fatto che il Consiglio non sia riuscito a esprimere una propria candidatura. Avevamo a disposizione tre mesi e gli strumenti statutari per farlo: abbiamo perso un’occasione di confronto programmatico che avrebbe arricchito il dibattito e dato alla base sociale elementi concreti per scegliere”. Sono queste le parole di Roberto Simoni, attuale presidente della Federazione della Cooperazione Trentina, al termine dell’assemblea dedicata all’elezione della nuova presidenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Nuovo presidente della Cooperazione Trentina, nessun nome dal CdA: “Un'occasione persa” Articoli correlati Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina, la nomina del cdaFirenze, 27 gennaio 2026 – Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, eletto il nuovo cda: Vincenzi riconfermato presidenteIl nuovo mandato amministrativo 2026-2030 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si apre all’insegna della continuità. Una raccolta di contenuti su Cooperazione Trentina Temi più discussi: C’è del nuovo e c’è del bello a Pilcante. Inaugurato il punto vendita della Famiglia; Cooperazione, nessun accordo sulla presidenza: si va alla conta; Cooperazione Trentina, la mossa di Simoni: il suo candidato successore è Maurizio Maffei; Nota stampa in merito alle indiscrezioni uscite oggi sui media sul candidato presidente. Cooperazione trentina senza candidato presidente, Cda spaccato tra nomi bruciati e rinunce. Simoni: Rammaricato, persa un’occasione di confrontoTRENTO. Nessun candidato. Il Cda della Cooperazione non è riuscito a trovare la quadra per presentare in modo unito un nome come candidato presidente in vista dell'assemblea elettiva prevista per il 1 ... ildolomiti.it Cooperazione trentina, è scontro aperto con SimoniLa mossa dei vicepresidenti per un cambio al vertice non ha sortito effetto. Simoni tira dritto, ma la dirigenza lavora per un nome da candidare È ormai uno scontro aperto tra il presidente uscente ... rainews.it COOPERAZIONE TRENTINA: AFFONDO DI MARINA MATTAREI E LAT SULLA LEADERSHIP Dure critiche alla guida del movimento cooperativo sono arrivate nelle ultime ore da Marina Mattarei, ex presidente della Cooperazione, destituita - dice - da un gol - facebook.com facebook