Otranto carte false per ottenere un posto barca | 53 indagati

A Otranto, cinquanta-tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per aver presentato domande dimostrando di gestire attività alberghiere, come bed and breakfast, al fine di ottenere un posto barca nel porto. Le indagini hanno accertato che alcuni richiedenti avrebbero fornito documenti falsi per ottenere il diritto di ormeggio privato. La procura sta verificando la validità delle domande e dei documenti presentati.

Domande presentate documentando di essere attività alberghiere, come B&B, per ottenere un posto barca a titolo privato nel porto. Questa la presunta frode scoperta a Otranto dai finanzieri della sezione operativa navale. Il sistema sarebbe stato finalizzato all'ottenimento indebito di posti barca e all'evasione dei tributi comunali, che ha portato alla denuncia di 53 persone accuse a vario titolo di falso ideologico e truffa aggravata. Oltre a questo, sarebbero emerse false dichiarazioni di residenza, sempre di Otranto. Entrambi gli escamotage sarebbero serviti a garantirsi una sorta di prelazione secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Otranto, carte false per ottenere un posto barca: 53 indagati Notizie correlate Furbetti del posto barca a Otranto: denunciati in 53, anche brindisiniOTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Furbetti del posto barca a Otranto: denunciati in 53 dalla guardia di finanzaOTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Tutti gli aggiornamenti Carte false per ottenere un posto barca nel porto, 50 i casi irregolari, recuperati 80mila euroOtranto (Lecce) – Avrebbero letteralmente fatto carte false per avere un posto barca nel porto di Otranto. I finanzieri della Sezione Operativa Navale di ... corrieresalentino.it Frode sui posti barca nel porto di Otranto, 53 denunciatiResidenze fittizie, dati anagrafici e certificazioni false. Una frode per ottenere indebitamente posti barca nel porto di Otranto ed evadere i tributi comunali. 53 le persone accusate a vario titolo d ... rainews.it