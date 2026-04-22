Il tecnico del Napoli ha dichiarato che nessun giocatore, incluso De Bruyne, è al sicuro da possibili cambiamenti nella formazione. In un confronto diretto con la stampa, ha sottolineato che il team deve mantenere alta l’attenzione e che le scelte saranno fatte in base alle prestazioni. La discussione si inserisce in un momento di forte tensione tra la squadra e la dirigenza, con particolare attenzione alle linee guida per le prossime partite.

"> NAPOLI – Pressione massima e nessuno intoccabile. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, Antonio Conte ha alzato il livello di intensità a Castel Volturno dopo la pesante sconfitta contro la Lazio. Ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli evidenzia come il tecnico stia lavorando senza sosta su errori e atteggiamento. Repubblica Napoli, attraverso l’analisi di Marco Azzi, sottolinea un clima di tensione e responsabilità diffusa. E sempre Marco Azzi su Repubblica Napoli lancia un segnale forte: anche Kevin De Bruyne è in discussione. “Conte non accetta cali” La sconfitta ha riacceso l’ossessione per la vittoria del tecnico leccese, che sta martellando la squadra tra video, palestra e campo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Conte alza i toni: De Bruyne rischia la panchina”

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Fonte: la Repubblica x.com

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