Durante una registrazione del podcast Pulp, condotto da Fedez e Davide Marra, si è verificato un scambio tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. Un momento di distensione tra i due ha attirato l’attenzione degli utenti online. L’episodio ha suscitato curiosità tra gli ascoltatori, che hanno commentato sui social network. La conversazione, inaspettata, si è conclusa senza ulteriori sviluppi pubblici.

Durante una recente registrazione del podcast Pulp, condotto da Fedez e Davide Marra, un momento di distensione tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci ha catturato l’attenzione del web. Il ha infatti chiesto spiegazioni sul significato della creatura mitologica nota come kraken, innescando un divertente scambio verbale con l’ospite della puntata. Il chiarimento letterario tra i due ospiti. La conversazione è scattata quando il leader democratico ha manifestato apertamente la propria incertezza riguardo al termine kraken, cercando di coglierne il senso preciso. A rispondere alla domanda è stato Vannacci, il quale ha fornito una definizione legata alla letteratura classica, spiegando che si tratta dell’essere che aveva preso di mira il Nautilus descritto nelle opere di Jules Verne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi e Vannacci: il curioso scontro sul Kraken che ha stupito il web

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