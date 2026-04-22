Matteo Renzi e il mistero del kraken | scopre cos’è grazie a Vannacci – Il video

Durante un'intervista condotta da Fedez e Davide Marra nel podcast Pulp, un politico italiano ha rivelato di aver recentemente appreso cosa sia un kraken. La conversazione si è svolta in modo informale e ha portato alla luce questa scoperta, senza che fosse già nota in precedenza. La discussione ha attirato l'attenzione sui dettagli di questa creatura leggendaria, spesso protagonista di storie e miti marini.

Matteo Renzi finalmente scopre che cos’è un kraken e lo fa durante l’intervista di Fedez e Davide Marra, sono i conduttori di Pulp Podcast. Il siparietto con Roberto Vannacci, altro ospite della puntata, è così divertente che lo stesso Renzi ha pubblicato sul sul account Instagram la clip video in cui i due parlano del mitologico kraken. «Sto cercando di capire che vuol dire kraken», chiede Renzi. E Vannacci gli risponde: «È quello che ha assalito il Nautilus di Jules Verne». «È da un mese che su Instagram tutte le volte che dico una cosa, c’è uno che mi dice: “Sei il kraken!”, ma che cazzo c’entra con Jules Verne?!». E poi conclude: «Ma quale kraken: io leggo Cervantes e Charles Péguy!».🔗 Leggi su Open.online

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