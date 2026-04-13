Jamie uccisa a 19 anni dal cane di famiglia il padre arrestato | Con noi da cucciolo ma ha azzannato anche me
Una giovane donna di 19 anni è stata trovata morta in casa con un morso alla gola. Il padre, che ha dichiarato che il cane coinvolto era di famiglia e con loro da cucciolo, è stato arrestato. La famiglia ha precisato che il cane aveva azzannato anche lui in passato. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, evitando di definire il cane come un animale pericoloso.
“Mia figlia non è stata uccisa da un cane pericoloso, è stata uccisa da un cane di famiglia" ha raccontato il padre della 19enne inglese Jamie-Lea Biscoe trovata morta con un morso alla gola in casa. La cagnolina ha strappato a morsi anche un pezzo di orecchio dell'uomo che cercava si soccorrere la figlia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, è grave. Dopo l'aggressione il padrone è scappato con il caneMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio.
Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio.