Jamie uccisa a 19 anni dal cane di famiglia il padre arrestato | Con noi da cucciolo ma ha azzannato anche me

Una giovane donna di 19 anni è stata trovata morta in casa con un morso alla gola. Il padre, che ha dichiarato che il cane coinvolto era di famiglia e con loro da cucciolo, è stato arrestato. La famiglia ha precisato che il cane aveva azzannato anche lui in passato. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, evitando di definire il cane come un animale pericoloso.