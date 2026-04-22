Regiostars Awards edizione 2026 | domande entro il 22 maggio

Sono aperte le candidature per l’edizione 2026 dei Regiostars Awards, che premia i progetti di sviluppo regionale finanziati dalla politica di coesione europea. Le domande devono essere presentate entro il 22 maggio. L’iniziativa si rivolge ai progetti più innovativi realizzati con fondi europei e valorizza le iniziative di sviluppo locale e regionale. La partecipazione è aperta a enti pubblici, privati e organizzazioni coinvolte in progetti di crescita territoriale.

Sono aperte fino al 22 maggio le candidature per partecipare all’ edizione 2026 dei Regiostars Awards che premiano ogni anno i progetti di sviluppo regionale più innovativi finanziati dai fondi della politica di coesione europea. Il bando si rivolge a progetti che hanno avuto un impatto positivo a livello locale, hanno introdotto un’innovazione o un nuovo approccio, hanno contribuito al progresso economico, sociale o ambientale della propria regione, i cui risultati continuano a produrre benefici anche dopo la fine del progetto stesso, e che possono essere ampliati e replicati. I progetti concorrono in cinque categorie che si rifanno...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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