Regione si sblocca il pagamento degli arretrati contrattuali al personale

La Corte dei Conti ha approvato una delibera che permette alla Regione di procedere al pagamento degli arretrati contrattuali al personale del comparto non dirigenziale. La decisione riguarda i pagamenti dovuti per le differenze salariali maturate negli anni precedenti. La delibera autorizza ufficialmente la Regione a effettuare i versamenti, che riguardano gli arretrati contrattuali ancora da saldare.

È stata approvata la delibera della Corte dei Conti che autorizza la Regione al pagamento degli arretrati contrattuali al personale del comparto non dirigenziale. L’amministrazione, infatti, dopo un primo stop dovuto a una richiesta di chiarimento rispetto alla certificazione della magistratura.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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