Solidarietà ai lavoratori Oda | appello per tutele e pagamento degli arretrati
Da dodici mesi, circa 300 lavoratori dell’Opera Diocesana di Assistenza non ricevono lo stipendio, anche se continuano a svolgere il loro lavoro ogni giorno. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si schiera al loro fianco, chiedendo con forza tutele e il pagamento degli arretrati. La situazione resta critica e i lavoratori aspettano risposte concrete.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segue con estrema attenzione e crescente preoccupazione la vicenda dell’Opera Diocesana di Assistenza (ODA), che da dodici mesi vede circa 300 lavoratori privati della retribuzione, pur continuando a garantire quotidianamente servizi essenziali a oltre 1.500 assistiti, in gran parte persone con disabilità gravissima. Una situazione che non può più essere interpretata come una crisi contingente, ma che assume i tratti di una sistematica compressione dei diritti fondamentali del lavoro. La condizione dei lavoratori dell’ODA è stata riportata con forza all’attenzione dell’opinione pubblica da Santo Musumeci, presidente dell’associazione Catania più Attiva, la cui denuncia rompe un silenzio che rischiava di diventare assuefazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
