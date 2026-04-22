Regione Marche violenza di genere | c’è l’intesa in aula

L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato all’unanimità una risoluzione dedicata alla lotta contro la violenza di genere. La decisione è stata condivisa da tutti i gruppi consiliari presenti in aula. La votazione si è svolta durante una seduta in cui si è deciso di impegnarsi formalmente per affrontare questa tematica. La risoluzione rappresenta un passo ufficiale in questa direzione.

Con un voto unanime l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato una risoluzione sul contrasto alla violenza di genere sottoscritta da tutti i gruppi consiliari. L’atto di indirizzo, dopo il richiamo ai dati dell’ultimo Report presentato in Aula in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, stabilisce una serie di impegni per promuovere progetti culturali, educativi e formativi. Il documento raccoglie la proposta di mozione a iniziativa della maggioranza, prima firmataria Silvia Luconi (FdI), e due proposte delle opposizioni, a iniziativa di Marta Ruggeri (M5s) e di Maurizio Mangialardi (Pd). La consigliera Luconi: “Giunta in sintonia con Governo Meloni”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regione Marche, violenza di genere: c’è l’intesa in aula Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus Notizie correlate Marche, Consiglio: in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montaniSeduta del Consiglio regionale convocata per martedì 10 marzo, a partire dalle ore 10. Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Cgil Marche, emergenza consultori e, intanto, nelle Marche, il 21,2% delle giovani subisce violenza. Marche, quinta regione per molestie; Ruggeri: Un segnale politico chiaro: nelle Marche la lotta alla violenza di genere non si divide; 'Impegno contro la violenza di genere', ok unanime del Consiglio a risoluzione. 'Impegno contro la violenza di genere', ok unanime del Consiglio a risoluzioneIl Consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità una risoluzione sul contrasto alla violenza di genere, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari. (ANSA) ... ansa.it Seduta del Consiglio regionale Marche convocata per martedì 21 aprileSeduta del Consiglio regionale convocata per martedì 21 aprile, a partire dalle ore 10. Avvio di seduta con interrogazioni e interpellanze, con alcuni atti ispettivi abbinati in materia di residenze s ... ansa.it ÈTv Marche. . Contributi di 250 euro mensili per le famiglie a reddito medio basso. È la prima risposta che la Regione Marche prova a dare per contrastare, o contenere, l'aumento delle rette per le Rsa residenze protette per anziani, persone con demenza e di - facebook.com facebook