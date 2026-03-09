Marche Consiglio | in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montani

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 10 marzo alle ore 10. Durante la seduta sono previste interrogazioni e due interpellanze riguardanti la gestione delle aree di pesca e le politiche di sostegno e protezione dei minori. Tra i punti all’ordine del giorno anche la discussione sulla violenza di genere e sui comuni montani. La sessione si svolgerà in presenza dei consiglieri.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 10 marzo, a partire dalle ore 10. Avvio di seduta con interrogazioni e due interpellanze in materia di gestione delle aree di pesca e politiche a sostegno e protezione dei minori. A seguire la nomina di un rappresentante nell' Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. In coda le mozioni abbinate sul contrasto alla violenza di genere, sui disagi nel tratto autostradale Porto Sant'Elpidio-San Benedetto del Tronto e sulla legge della montagna. L'ordine del giorno del 10 marzo. 1) Interrogazioni: · n. 82 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri "Chiarimenti sull'affidamento disposto da ATIM per l'evento "Marche in Vetrina 2024" e sul coordinamento con il Comune di Castelraimondo"; · n.