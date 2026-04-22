Reggio Emilia il Teatro Valli celebra i grandi classici con Järvi

Il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia si appresta ad accogliere un evento musicale di rilievo internazionale previsto per venerdì 24 aprile 2026. La serata è dedicata all'esecuzione di grandi classici sotto la direzione di un direttore di fama mondiale. L’appuntamento coinvolge un’orchestra di livello superiore e si svolge in un contesto di grande prestigio culturale. La data e i dettagli sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia si prepara a ospitare una serata di altissimo profilo internazionale per la prossima sera, venerdì 24 aprile 2026. Alle ore 20.30, la Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen salirà sul palco della prestigiosa istituzione reggiana sotto la guida del direttore artistico Paavo Järvi, affiancato dal pianista giapponese Mao Fujita, per un programma che attraversa diverse epoche della storia musicale europea. Un dialogo tra generazioni e stili musicali europei. La selezione dei brani proposti per l’evento mira a creare un ponte temporale tra tre momenti cruciali della composizione classica. La serata inizierà con la Sinfonia n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia, il Teatro Valli celebra i grandi classici con Järvi Notizie correlate Reggio Emilia, caos notturno al Teatro Valli: 5 giovani feriti in rissaCinque giovani sono finiti sotto le cure dei medici dopo uno scontro violento avvenuto nelle vicinanze del Teatro Valli a Reggio Emilia durante la... Reggio Emilia, mistero al Teatro Valli: rissa tra 15 persone o falso?Un presunto scontro violento ha scosso il centro di Reggio Emilia durante le prime ore di lunedì 13 aprile, coinvolgendo circa quindici individui... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe, 7 giovani feriti. La rabbia del sindaco: Servono più uomini per la sicurezza; Reggio Emilia si accende per il week end: vino, musica, arte e mercati animano il centro storico; Reggio, segnalata un’altra rissa nella zona del teatro Valli: indaga la Questura; Reggio Emilia. Rissa al parco, grave 21enne accoltellato. Julio Velasco a Reggio Emilia incanta il Teatro ValliREGGIO EMILIA-Ieri sera, in un Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia al completo, tanti applausi, risate e sorrisi da parte dei tantissimi giovani presenti per assistere all’incontro con ... tuttosport.com Jovanotti è l’ospite vip di Vyni 2026 a Reggio Emilia: né live, né talk con Luca SofriL’artista il 18 aprile al teatro Cavallerizza: parte del ricavato andrà in beneficenza. È stato Benny Benassi, amico di Lorenzo, a permettere la presenza del cantante ... ilrestodelcarlino.it Al liceo artistico Chierici di Reggio Emilia, la nostra Claudia Favara interviene durante la presentazione del progetto Esserci per la promozione del volontariato giovanile. Una bella mattinata di condivisione e conoscenza! - facebook.com facebook