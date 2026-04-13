Reggio Emilia mistero al Teatro Valli | rissa tra 15 persone o falso?

Nella prima mattinata di lunedì 13 aprile, nel centro di Reggio Emilia, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: circa quindici persone sono state coinvolte in un presunto scontro nei pressi del Teatro Valli. La polizia è intervenuta sul posto per chiarire la dinamica dell’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla natura degli eventi o sulla loro eventuale escalation.

Un presunto scontro violento ha scosso il centro di Reggio Emilia durante le prime ore di lunedì 13 aprile, coinvolgendo circa quindici individui nelle immediate vicinanze del Teatro Valli. La segnalazione, pervenuta al numero di emergenza 113 poco dopo la mezzanotte, aveva allertato tempestivamente le Volanti, che tuttavia, una volta giunte sul luogo dell’episodio, si sono trovate di fronte a una scena priva di testimoni o tracce materiali della rissa descritta. L’assenza di tracce fisiche e l’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica riportata nella chiamata d’allarme dipingeva un quadro di forte tensione: un gruppo di quindici persone sarebbe stata impegnata in uno scontro fisico caratterizzato dall’uso di bottiglie e bastoni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia, mistero al Teatro Valli: rissa tra 15 persone o falso? ’L’Italiana in Algeri’ di Rossini. Al Romolo Valli di Reggio EmiliaCapolavoro dell’opera buffa, ’L’Italiana in Algeri’ di Rossini arriva al teatro Valli di Reggio Emilia in un nuovo allestimento (nella foto un... Reggio Emilia, ferito in una rissa in via DalmaziaReggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Soccorsi mobilitati in tarda serata per una rissa avvenuta in via Dalmazia, all’altezza del civico 5, a Reggio...